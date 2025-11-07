Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Okko покажет ключевые соревнования FIS

Okko покажет ключевые соревнования FIS
Лыжи
Аудио-версия:
Комментарии

Okko эксклюзивно покажет главные соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Согласно многолетнему контракту, российским зрителям сервиса будут доступны ключевые события, в том числе в горных лыжах, лыжных гонках, прыжках с трамплина, двоеборье, сноуборде и фристайле.

Онлайн-кинотеатр будет транслировать турниры FIS как в прямом эфире, так и в записи. Сервис также предложит зрителям дополнительный контент – хайлайты, аналитику, эксклюзивные интервью и студии.

Среди наиболее значимых соревнований, которые покажет Okko, представлены «Тур де Ски», «Турне четырёх трамплинов», этапы Кубка мира среди мужчин и женщин. С полным расписанием трансляций можно ознакомиться на странице «Okko Спорт» в социальных сетях.

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko: «В этом сезоне Okko можно по праву назвать домом зимних видов спорта. Сервис известен трансляциями фигурного катания и биатлона, а теперь мы открываем для подписчиков целый мир соревнований под эгидой FIS — от горных лыж и лыжных гонок до прыжков, фристайла и сноуборда. Мы в Okko искренне хотим, чтобы каждый фанат зимнего спорта имел возможность с удобством следить за борьбой, страстью и драмой на склонах и трамплинах».

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android