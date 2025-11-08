Скидки
Главная Лыжи Новости

«Шантаж». Сорин заявил, что заявления иностранных лыжников повлияли на недопуск россиян

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что решение о недопуске россиян до Олимпиады в Милане является «несправедливым и неправильным», в том числе потому, что на членов Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) было оказано определённое давление со стороны скандинавских лыжников.

Некоторые из зарубежных спортсменов, например, шведская лыжница Линн Сван, планировала бойкотировать соревнования в случае участия в них россиян.

— Люди плакали после этого решения. Для них это стало трагедией. Был какой-то шантаж. На мой взгляд, это совершенно несправедливо и неправильно. Они [скандинавские спортсмены] пытались оказать давление на 22 члена FIS, чтобы те приняли решение, которое в конечном итоге и было принято.

— То есть вы считаете, что эти заявления повлияли на решение?
– Без сомнения. Когда сильнейшие лыжники нашей так называемой международной лыжной семьи высказываются подобным образом…

— Вы утверждаете, что скандинавские спортсмены способствовали тому, что россияне не смогли участвовать в Олимпийских играх. Но разве действия России не привели к тому, что российские спортсмены не смогли участвовать?
– Не думаю. В данном конкретном случае именно FIS решала, следует ли допускать спортсменов к участию в в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями МОК, — приводит слова Сорина SVT.

