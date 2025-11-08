Скидки
Сорин: основное разочарование у меня — норвежцами, шведами, они не понимают, что делают

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался насчёт недопуска российских лыжников до предстоящей Олимпиады в Италии, заявив, что разочарован скандинавскими спортсменами и их негативными высказываниями в адрес спортсменов из России.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение не давать лыжникам из России права участвовать в Олимпийских играх — 2026 даже в нейтральном статусе. После вынесения вердикта Россия подала апелляцию в Международный арбитражный суд (CAS).

«Понятно, в течение недели были немножко грустные мысли. Но основное разочарование было спортсменами так называемой лыжной семьи, FIS – норвежцами, шведами, которые просто не понимают, что они делают, не понимают, чего они хотят. Делают жёсткие заявления, говоря о том, что не хотят видеть русских рядом с собой на лыжне», — сказал Сорин в эфире SVT.

Российских лыжников не пустили на Олимпиаду-2026. Чуда не случилось
