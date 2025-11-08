«Новость стала шоком». Коростелёв — о решении не допускать россиян до ОИ-2026

Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв высказался о решении совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допускать отечественных спортсменов до международных соревнований.

«Я все четыре года держал оптимизм на этот счёт. И… Решение было очень неожиданным ещё и в том плане, что в последний месяц все начали очень сильно, в том числе и скандинавские СМИ, разгонять новость про 1+1 (речь про допуск от России по одной лыжнице и лыжнику. – Прим. «Чемпионата»), чуть ли не железобетонно – 1+1 точно будет. Поэтому новость, что вообще никакого представительства не будет, стала шоком. Я тяжело отреагировал», — сказал Коростелёв в эфире SVT.