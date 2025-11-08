Коростелёв ответил, думал ли о завершении карьеры после недопуска на Олимпиаду

Двукратный чемпион мира среди юниоров российский лыжник Савелий Коростелёв ответил на вопрос, задумывался ли он о завершении карьеры после объявления о недопуске российских лыжников до предстоящей Олимпиады в Милане.

– Были мысли после решения FIS о недопуске, что нужно завершать карьеру, заниматься чем-то другим?

– Нет, я точно на эмоциях никогда решений не принимаю. Было опустошение – 100%, ты просто ходишь как ходячая плоть (смеётся). Два-три дня в этом состоянии, и эмоции ушли, начинаешь мыслить здраво. Говоришь себе: «Окей, в этом году цель – не Олимпиада, какую тогда поставим дальше?» – сказал Коростелёв в эфире SVT.