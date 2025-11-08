Скидки
«Задуматься, чего они добьются». Сорин дал совет тем, кто против допуска россиян до ОИ

«Задуматься, чего они добьются». Сорин дал совет тем, кто против допуска россиян до ОИ
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что хотел бы сказать тем, кто выступает против допуска российских спортсменов до Олимпиады-2026.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение не давать лыжникам из России права участвовать в Олимпийских играх — 2026 даже в нейтральном статусе. После вынесения вердикта Россия подала апелляцию в Международный арбитражный суд (CAS).

– Что бы вы хотели сказать тем, кто не хочет, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпиаде-2026?
– Я бы, наверное, попросил их задуматься о том, чего они добьются, когда нас вот уже четвёртый год не пускают на международную арену. Кому они делают этим плохо? И второе – хотелось бы напомнить, что мы все спортсмены, а спорт всегда объединял, а не разъединял, как это сейчас происходит, — сказал Сорин в эфире SVT.

