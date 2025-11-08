Ступак — о недопуске россиян FIS: в каком-то плане это нелюбовь конкретно к моему народу

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира, российская лыжница Юлия Ступак высказалась о решении совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допускать отечественных спортсменов до международных соревнований.

«Какие-то политические вопросы я думаю, что надо направлять всё-таки в сторону обученных этому людей. Мне кажется, это нечестно ещё и в том плане, что очень многие страны находятся в каких-либо конфликтах или разногласиях, но при этом их спортсмены выступают. И вот это для меня уже политика двойных стандартов. Я считаю, что в каком-то плане даже нелюбовь конкретно к моему народу», — сказала Ступак в эфире SVT.