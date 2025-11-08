Коростелёв ответил на критику скандинавских спортсменов из-за молчания об Украине

Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв прокомментировал критику со стороны скандинавских спортсменов за молчание о ситуации на Украине.

– Шведские, финские, норвежские спортсмены считают неприемлемым молчание против ситуации на Украине? Что вы на это можете сказать?

– Ну, на самом деле, это такой вопрос… Если они высказываются на эту тему, это всё равно уже считается как политические высказывания, призывы, ещё что-то. Это всё равно транслирование государственной позиции через спортсменов, — сказал Коростелёв в эфире SVT.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение не давать лыжникам из России права участвовать в Олимпийских играх — 2026 даже в нейтральном статусе. После вынесения вердикта Россия подала апелляцию в Международный арбитражный суд (CAS).