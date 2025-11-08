Коростелёв: к сожалению, сейчас спорт политичен

Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв считает, что спорт становится связан с политикой на фоне недопуска россиян до международных стартов.

«К сожалению, сейчас спорт политичен. Я не хочу приходить к этому, в плане – комментировать что-то, высказывать свои позиции, с кем-то дискутировать на этот счёт, потому что спорт всегда был вне политики, до какого-то времени», — сказал Коростелёв в эфире SVT.

Ранее российская сторона подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) о недопуске отечественных спортсменов до международных соревнований.