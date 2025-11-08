Скидки
Ступак: если я хочу закончить карьеру на международной арене, то должна потерпеть ещё

Ступак: если я хочу закончить карьеру на международной арене, то должна потерпеть ещё
Олимпийская чемпионка и трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Юлия Ступак заявила, что в случае если она захочет завершить карьеру на международной арене, ей придётся какое-то время подождать, пока российских спортсменов допустят до международных стартов.

«На сегодняшний день нас не допустили до Олимпиады – это понятно. Но я думаю, что когда мы всё же вернёмся, то будем сильны. Никто не может решить, как я закончу карьеру, кроме меня самой. Если я хочу закончить её на международной арене, то, возможно, я всё же должна потерпеть ещё и закончить так, как хочу я», — сказала Ступак в эфире SVT.

