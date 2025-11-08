Сорин — о настоящем лыжных гонок: абсолютное доминирование одной страны, это дико

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о текущем состоянии лыжных гонок, где доминирует сборная Норвегии.

«Скажу так – я настоящее вижу лыжного спорта на данный момент не очень радужным. Абсолютное доминирование одной страны, причём эта страна и больше всех кричит о том, чтобы не допускать спортсменов, которые ей не подходят по убеждениям (улыбается). Мне кажется, это дико. Потому что, мне кажется, наш вид спорта должен развиваться во всём мире, а не в одной стране», — сказал Сорин в эфире SVT.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение не давать лыжникам из России права участвовать в Олимпийских играх — 2026 даже в нейтральном статусе. После вынесения вердикта Россия подала апелляцию в Международный арбитражный суд (CAS).