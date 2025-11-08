Скидки
Лыжи Новости

«Совершенно неправильно». Сорин раскритиковал Клебо за слова о недопуске россиян на ОИ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо, сказанные лыжником после официального объявления о недопуске российских спортсменов до Олимпийских игр в Милане.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение не давать лыжникам из России права участвовать в Олимпийских играх — 2026 даже в нейтральном статусе. После вынесения вердикта Россия подала апелляцию в Международный арбитражный суд (CAS).

«Больше всего меня, пожалуй, удивило то, что сказал Клебо, когда менее чем через час после принятия решения он написал, как рад, что решение было принято в соответствии с его убеждениями. Для меня это совершенно странно. Это совершенно неправильно, чисто по-человечески. Особенно учитывая, что сейчас он считается сильнейшим лыжником мира», — приводит слова Сорина NRK.

Клебо: поддерживаю решение FIS. Русских следует держать подальше от нашего спорта
Российских лыжников не пустили на Олимпиаду-2026. Чуда не случилось
Российских лыжников не пустили на Олимпиаду-2026. Чуда не случилось
