Коростелёв: если у нас будет представительство на Олимпиаде-2026, это будет чудом

Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв высказался о шансах на участие в Олимпийских играх — 2026 после отстранения от FIS.

«Скажем так – если у нас будет представительство на Олимпиаде-2026, это будет чудом (смеётся)», — сказал Коростелёв в эфире SVT.

Ранее российская сторона подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) о недопуске отечественных спортсменов до международных соревнований. Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо.