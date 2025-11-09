Скидки
Бородавко объяснил, почему Большунов не выступает на соревнованиях «Югория. Первый снег»

Бородавко объяснил, почему Большунов не выступает на соревнованиях «Югория. Первый снег»
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов пропускает соревнования «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.

«Что случилось с Большуновым? Да ничего. Александр много и усердно тренируется, просто решили, что стартовать пока рано. Он делает свою работу, чтобы набрать как можно лучшую форму к старту сезона. Да и в целом мы воспринимаем эти соревнования как контрольную тренировку, мы всего семь дней на лыжах стоим», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, российские лыжники, как и большинство других спортсменов, не принимают участия в международных стартах из-за отстранения с 2022 года.

