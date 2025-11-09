Алёна Баранова выиграла спринт свободным стилем на соревнованиях «Югория. Первый снег»

Лыжница Алёна Баранова стала победителем в спринте свободным стилем на соревнованиях «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске. Она показала результат 3.33,2.

Второй стала Елизавета Пантрина, отстав от лидера на 0,3 секунды. Тройку лидеров замкнула Анастасия Фалеева (+0,8).

Лыжи. «Югория. Первый снег». Спринт свободным стилем. Женщины. Результат:

Алёна Баранова — 3.33,2. Елизавета Пантрина +0,3. Анастасия Фалеева +0,8. Наталья Крамаренко +8,3.

Напомним, из квалификации в следующую стадию выходили 16 лучших лыжниц, в четырёх четвертьфиналах они боролись за выход в полуфиналы. По двое лучших из каждого полуфинала отбирались в финал.