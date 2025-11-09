Скидки
Егор Митрошин выиграл спринт свободным стилем на соревнованиях «Югория. Первый снег»

Комментарии

Лыжник Егор Митрошин стал победителем спринта свободным стилем на соревнованиях «Югория. Первый снег», которые проходят в Ханты-Мансийске. Он показал результат 3.11,7.

Вторым стал Артём Мальцев, отстав от лидера на 0,2 секунды. Тройку сильнейших замкнул Денис Филимонов (+0,7). Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов выбыл из соревнований на стадии квалификации.

Лыжи. «Югория. Первый снег». Спринт свободным стилем. Мужчины. Результат:

  1. Егор Митрошин — 3.11,7.
  2. Артём Мальцев +0,2.
  3. Денис Филимонов +0,7.
  4. Платон Исламшин +2,5.

Соревнования «Югория. Первый снег» проходят с 9 по 10 ноября. В программе турнира — спринты и гонки с раздельным стартом на 5 км свободным стилем.

