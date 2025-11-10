Мальцев и Никитина выиграли лыжные разделки на соревнованиях «Югория. Первый снег»

Лыжники Артём Мальцев и Екатерина Никитина стали победителями гонок с раздельным стартом свободным стилем на лыжных соревнованиях «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.

Мальцев преодолел дистанцию 10 км за 23.03,6. Вторым стал Егор Митрошин, отстав от лидера на 3,7. Тройку лидеров замкнул Дмитрий Пузанов (+9,5).

Никитина на дистанции 5 км показала результат 13.04,5. Серебро выиграла Алина Пеклецова, уступившая победительнице 6,9 секунды. Бронзовым призёром стала Елизавета Пантрина (+11,8).

Соревнования «Югория. Первый снег» проходили с 9 по 10 ноября. Ранее в спринте свободным стилем победителями стали Егор Митрошин и Алёна Баранова.