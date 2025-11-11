Сергей Устюгов сообщил, что после одной из тренировок у него пропали лыжи и палки

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов сообщил, что на одной из тренировок в Ханты-Мансийске у него пропали лыжи и палки.

«У меня ещё такой неприятный момент случился. Забыл рассказать. Начал же тренироваться, голова иногда не варит. На одной из тренировок я откатался, увидел ребят в городке, подъехал к ним, решил позаниматься в городке. И оставил свои лыжи TWIN SKIN и палки. Опомнился только спустя сутки. Представляете, как я устал. Вот такой неприятный момент у меня случился. Может, кто-то увидит. Просьба вернуть лыжи. Вроде и по камерам посмотрели, но лыж нет. На лыжах наклеечка «ХМАО», они необычные», — сказал Устюгов в своём телеграм-канале.