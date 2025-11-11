Коростелёв: а кто бы отказался от Кубка мира? Там бегает лучший лыжник в истории — Клебо

Двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России лыжник Савелий Коростелёв объяснил, почему горит желанием выступать на Кубке мира.

«Я бы хотел принять участие в Кубке мира. А кто бы отказался? Там на трассе бегает парень по имени Клебо. Все в команде стараются быть лучше друг друга, а Йоханнес – лучший в мире, лучший в истории. Каждый хочет соревноваться с лучшими», — приводит слова Коростелёва NRK.

Ранее российская сторона подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) о недопуске отечественных спортсменов до международных соревнований. Коростелёв стал единственным представителем сборной России по лыжным гонкам, кто подписал отправленный документ.

Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо.