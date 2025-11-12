Полиция ХМАО начала проверку после пропажи лыж и палок у Сергея Устюгова

Сотрудники полиции Ханты-Мансийского автономного округа начали проверку по делу о пропаже спортивного инвентаря – лыж и палок – у олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Югре.
«По данному факту проводится проверка», – приводит слова пресс-службы ТАСС.
Также сообщается, что от Устюгова лично заявления о пропаже в полицию не поступало.
Ранее спортсмен в своём телеграм-канале опубликовал видео, где рассказал об украденном на сборах в Ханты-Мансийске спортивном инвентаре и попросил нашедших его вернуть владельцу.
Устюгов — чемпион Олимпийских игр в Пекине, двукратный чемпион мира.