Полиция ХМАО начала проверку после пропажи лыж и палок у Сергея Устюгова

Сотрудники полиции Ханты-Мансийского автономного округа начали проверку по делу о пропаже спортивного инвентаря – лыж и палок – у олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Югре.

«По данному факту проводится проверка», – приводит слова пресс-службы ТАСС.

Также сообщается, что от Устюгова лично заявления о пропаже в полицию не поступало.

Ранее спортсмен в своём телеграм-канале опубликовал видео, где рассказал об украденном на сборах в Ханты-Мансийске спортивном инвентаре и попросил нашедших его вернуть владельцу.

Устюгов — чемпион Олимпийских игр в Пекине, двукратный чемпион мира.