Призёр чемпионата мира по сноуборду попала под лавину в Японии

Серебряный призёр чемпионата мира по сноуборду в слоупстайле чешская спортсменка Шарка Панчохова попала под лавину в Японии. Ей удалось выбраться из снежной массы благодаря людям, которые находились недалеко от места происшествия. Количества снега было незначительным, что помогло спасателям. Об этом сообщает Sport.cz.

Панчохова снимала свой спуск с горы для видео, которое затем выложила в свой YouTube-канал.

«Я старалась сохранять спокойствие, держать низкий пульс, экономить кислород. Многому научилась, пересматривая эти кадры. Теперь у меня совершенно иной взгляд на горы, я планирую свои спуски по-новому», — приводит слова Панчоховой Sport.cz.