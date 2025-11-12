Терезе Йохауг раскрыла пол своего второго ребёнка

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг назвала пол второго ребёнка, роды ожилаются в январе 2026 года. В семье спортсменки скоро появится мальчик.

«Это будет мальчик.

Мне нравится то, что будет после [родов], но сама беременность мне не нравится. Не чувствуешь себя собой», — приводит слова Йохауг NRK.

О беременности титулованной спортсменки стало известно в конце июля. Ранее в семье Йохауг и её мужа уже появилась дочь — в 2023 году. Напомним, в прошлом году Йохауг возобновила карьеру ради участия в чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. В мае лыжница сообщила, что не будет выступать в сезоне-2025/2026 ради Олимпийских игр — 2026.