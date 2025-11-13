Вяльбе объяснила, почему сборы в Европе полезны для российских лыжников

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе рассказала, почему считает высокогорные сборы в Европе полезными для российских лыжников.

«У нас всё-таки высокогорья нет. У нас есть, конечно, послеолимпийское наследие — это Сочи, но там всего 1,5 тыс. метров. И мы везде ищем как минимум 1,8 тыс. метров. А [в Европе] мы ещё плюс на лыжах катались уже в сентябре. Поэтому надеюсь, что это будет полезно», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Ранее, в октябре, группа старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко провела высотные сборы в Рамзау, Австрия. Группа Егора Сорина в начале 2025 года провела сборы в Италии.