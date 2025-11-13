Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Коростелёв оценил вероятность возвращения лыжников на Кубок мира и допуска на Олимпиаду

Коростелёв оценил вероятность возвращения лыжников на Кубок мира и допуска на Олимпиаду
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России лыжник Савелий Коростелёв высказался о возможном возвращении российских лыжников на международные турниры, в частности на Кубок мира и Олимпиаду.

«Возможно, один процент на участие в Олимпиаде, потому что времени осталось мало. Но я думаю, что есть большая вероятность, что CAS отменит решение, чтобы мы смогли выступить на Кубке мира. По моему мнению, вероятность составляет около 60%. Решение может быть применено к следующему сезону, но это лучше, чем ничего», — приводит слова Коростелёва ТАСС.

В октябре Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов. В связи с этим Коростелёв и другие российские лыжники точно не смогут выступить на Олимпийских играх — 2026.

Материалы по теме
«Это правильно». Как лыжники из других стран отреагировали на отстранение россиян?
«Это правильно». Как лыжники из других стран отреагировали на отстранение россиян?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android