Коростелёв оценил вероятность возвращения лыжников на Кубок мира и допуска на Олимпиаду

Двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России лыжник Савелий Коростелёв высказался о возможном возвращении российских лыжников на международные турниры, в частности на Кубок мира и Олимпиаду.

«Возможно, один процент на участие в Олимпиаде, потому что времени осталось мало. Но я думаю, что есть большая вероятность, что CAS отменит решение, чтобы мы смогли выступить на Кубке мира. По моему мнению, вероятность составляет около 60%. Решение может быть применено к следующему сезону, но это лучше, чем ничего», — приводит слова Коростелёва ТАСС.

В октябре Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов. В связи с этим Коростелёв и другие российские лыжники точно не смогут выступить на Олимпийских играх — 2026.