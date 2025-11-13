Скидки
Лыжи

Дюрхауг: можно понять российских спортсменов, которые не отождествляют себя с режимом

Дюрхауг: можно понять российских спортсменов, которые не отождествляют себя с режимом
Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг заявила, что бойкот Олимпиады-2026 не обсуждался на совете FIS 21 октября, где было принято решение о продлении отстранения российских лыжников и недопуска их на Игры.

«С самого начала Норвежская ассоциация лыжного спорта заняла чёткую позицию по этому сложному вопросу. При этом мы постоянно учитывали аргументы, выдвигаемые разными сторонами.

Можно понять российских спортсменов, которые не отождествляют себя с Путиным и режимом, но которым по-прежнему не разрешают участвовать в Олимпийских играх и международных соревнованиях. Оценка статуса спортсмена и его положения в России является сложной задачей. Однако украинские спортсмены, чьи интересы напрямую затронуты происходящим, также не имеют возможности заниматься спортом.

Ничего не изменилось с момента решения правления FIS в 2022 году. Бойкот не был темой заседаний совета FIS», — приводит слова Дюрхауг NRK.

