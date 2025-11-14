«Иногда накатывают слёзы». Пеллегрино — о предстоящем завершении карьеры

Двукратный серебряный призёр Олимпиад 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино рассказал, как подходит к осознанию того, что предстоящий сезон будет заключительным в его профессиональной лыжной карьере.

«Переживаю этот этап по-разному, скажем так. Хотя я заранее планировал завершение карьеры. Мне невероятно нравится тренироваться, улучшаться день за днём, должен сказать, что за последние годы мне очень понравилась роль старшего брата внутри команды. Я старался давать правильные подсказки молодым ребятам, не вдаваясь слишком в детали, конечно, но рассказывая об психологическом подходе к жизни спортсмена, опираясь на накопленный опыт.

Конечно, знание того, что я в последний раз переживаю определённые ситуации и эмоции, немного вызывает грусть, иногда накатывают слёзы. Но всё, что я делал последние 15 лет, делал по любви, в этом ключ. Я научился принимать все аспекты жизни спортсмена, которые, может быть, лет 20 назад мне не нравились. Теперь я вижу в этом возможность стать лучше. А что касается остального, в 35 лет пора заканчивать. И в любом случае хорошо, что я делаю это в таком состоянии духа. Мне было печально видеть в прошлом спортсменов, которые в итоге начинали ненавидеть гонки, тренировки, поездки и всё остальное. А я всё ещё обожаю то, что делаю, у меня есть много проектов на будущее», – приводит слова Пеллегрино Eurosport Italy.