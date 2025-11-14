Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Пеллегрино рассказал, медаль в каком виде программы особо хотел бы завоевать на ОИ—2026

Пеллегрино рассказал, медаль в каком виде программы особо хотел бы завоевать на ОИ—2026
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпиад 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино рассказал, медаль в каком виде программы особо хотел бы завоевать на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

«Есть одна вещь, которую я хотел бы оставить после себя — это медаль в эстафете на Олимпийских играх. Её мне не хватает в коллекции, но дело даже не только в этом: получил бы огромную личную радость, это означало бы, что итальянские лыжные гонки могут продолжать расти, что есть спортсмены, на которых можно рассчитывать, те, кто верит в возможность завоёвывать медали», – приводит слова Пеллегрино Eurosport Italy.

Олимпийские игры – 2026 в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

Материалы по теме
«Иногда накатывают слёзы». Пеллегрино — о предстоящем завершении карьеры
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android