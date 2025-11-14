Пеллегрино рассказал, медаль в каком виде программы особо хотел бы завоевать на ОИ—2026

Двукратный серебряный призёр Олимпиад 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино рассказал, медаль в каком виде программы особо хотел бы завоевать на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

«Есть одна вещь, которую я хотел бы оставить после себя — это медаль в эстафете на Олимпийских играх. Её мне не хватает в коллекции, но дело даже не только в этом: получил бы огромную личную радость, это означало бы, что итальянские лыжные гонки могут продолжать расти, что есть спортсмены, на которых можно рассчитывать, те, кто верит в возможность завоёвывать медали», – приводит слова Пеллегрино Eurosport Italy.

Олимпийские игры – 2026 в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.