Йохауг высказалась о необходимости запрета препаратов для похудения в спорте

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала материал телеканала NRK об использовании спортсменами препаратов по снижению веса. В статье говорилось, что Международное антидопинговое агентство (ВАДА) впервые столкнулось с использованием подобного рода препаратов на Олимпийских играх – 2024 в Париже.

«Должно ли быть разрешено и является ли этически правильным принимать лекарства для похудения, чтобы лучше выступать в своём виде спорта? Какие сигналы это посылает молодым атлетам, для которых они являются образцом?

ВАДА рассматривает возможность запрета таких препаратов, считаю, что они должны и обязаны это сделать. Многие годы я боролась за то, чтобы убрать тему пищевых расстройств из спорта, но многие виды спорта по-прежнему страдают от этого», – приводит слова Йохауг TV2.no.