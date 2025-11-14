Скидки
Лыжи Новости

Йохауг высказалась о необходимости запрета препаратов для похудения в спорте

Йохауг высказалась о необходимости запрета препаратов для похудения в спорте
Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала материал телеканала NRK об использовании спортсменами препаратов по снижению веса. В статье говорилось, что Международное антидопинговое агентство (ВАДА) впервые столкнулось с использованием подобного рода препаратов на Олимпийских играх – 2024 в Париже.

«Должно ли быть разрешено и является ли этически правильным принимать лекарства для похудения, чтобы лучше выступать в своём виде спорта? Какие сигналы это посылает молодым атлетам, для которых они являются образцом?

ВАДА рассматривает возможность запрета таких препаратов, считаю, что они должны и обязаны это сделать. Многие годы я боролась за то, чтобы убрать тему пищевых расстройств из спорта, но многие виды спорта по-прежнему страдают от этого», – приводит слова Йохауг TV2.no.

Попавшуюся на допинге спортсменку признали лучшей лыжницей Германии. Ну а что такого?
