Лыжи

Микаэла Шиффрин одержала победу в слаломе на этапе Кубка мира в финском Леви

Микаэла Шиффрин одержала победу в слаломе на этапе Кубка мира в финском Леви
Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу в слаломе на этапе женского Кубка мира – 2025/2026 по горнолыжному спорту в финском Леви.

Шиффрин завершила соревнования, показав время 1.48,92 минуты в сумме двух попыток. Серебряным призёром соревнований стала представительница Албании Лара Колтури (1.50,58), замкнула тройку призёров немка Эмма Айхер (1.51,51).

Горнолыжный спорт. Кубок мира – 2025/2026. Леви. Слалом. Женщины.

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.48,92.
2. Лара Колтури (Албания) – +1,66.
3. Эмма Айхер (Германия) – +2,59.

Микаэла Щиффрин в девятый раз одержала победу на этапе Кубка мира в Леви. Триумф в Финляндии стал 102-м в её профессиональной карьере в рамках этапов Кубка мира.

