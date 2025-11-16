Лукас Бротен принёс первую в истории Бразилии победу на Кубке мира по горным лыжам

Бразильский горнолыжник Лукас Бротен одержал победу на первом этапе Кубка мира в финском Леви. За 1.50,72 секунды он преодолел дистанцию слалома. Бротен принёс первую в истории победу на Кубке мира по горным лыжам для Бразилии. Ранее он выступал за Норвегию.

Горнолыжный спорт. Кубок мира — 2025/2026, первый этап, Леви (Финляндия). Слалом:

1. Лукас Бротен (Бразилия) — 1.50,72 секунды.

2. Клеман Ноэль (Франция) +0,31 секунды отставания.

3. Эдуард Халльберг (Финляндия) +0,57.

25-летний Бротен сменил спортивное гражданство весной прошлого года. В 2023 году он объявил о завершении карьеры на фоне скандала с норвежской лыжной федерацией. Предметом разногласий стали маркетинговые права спортсмена.