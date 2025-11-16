Хелен Хоффман выиграла разделку свободным стилем в Муонио, Кертту Нисканен — пятая

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Немецкая лыжница призёр ЧМ-2025 Хелен Хоффман одержала победу в гонке с раздельным стартом на дистанции 10 км свободным стилем в Муонио (Финляндия). На предсезонном старте она преодолела дистанцию за 27.09,2 секунды. Многократный призёр Олимпийских игр финская лыжница Кертту Нисканен заняла пятое место, уступив лидеру 37 секунд.

Лыжные гонки. Соревнования в Муонио (Финляндия). Гонка с раздельным стартом на 10 км, свободный стиль, женщины. Результаты:

1. Хелен Хоффман (Германия) — 27.09,2 секунды.

2. Мария Джисмонди (Италия) +13,6.

3. Пия Финк (Германия) +15,2.

4. Айно-Кайса Сааринен (Финляндия) +20,6.

5. Кертту Нисканен (Финляндия) +37,0.

...

10. Тереза Штадлобер (Австрия) +56,0.