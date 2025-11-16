Наталья и Александр Терентьевы станут родителями во второй раз

Российские лыжники Александр и Наталья Терентьевы объявили об ожидании пополнения в своей семье. Сегодня, 16 ноября, Наталья выложила в своём телеграм-канале ролик, в котором сообщила о новости. В ролике они показали четыре пары лыж, что косвенно подтверждает беременность лыжницы.

«У нас для вас новости: наша семья в режиме ожидания», — написала Терентьева в своём телеграм-канале.

Чета Терентьевых вместе больше двух лет. Они уже воспитывают дочь Василису, которая появилась на свет 21 августа 2024 года. В прошлом сезоне Терентьева вернулась на соревнования. Наталья стала пятой в общем зачёте Кубка России, выиграла соревнования её младшая сестра Дарья. На чемпионате страны Терентьева завоевала четыре золотые медали, победив в скиатлоне, личном и командном спринтах и в составе сборной Татарстана в эстафете.