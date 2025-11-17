Елена Вяльбе: ясное дело, что Терентьева после рождения второго ребёнка вернётся в спорт

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на новость о беременности олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой вторым ребёнком.

«Новость очень приятная, знала о ней с первых дней. Желаю Наташе здоровья! Но в предстоящем сезоне мы ещё увидим её на соревнованиях. Ясное дело, что Наташа после рождения второго ребёнка вернётся в спорт. Она молодая девушка. Пока родители молодые, пусть рожают спортсменки – есть кому посидеть с ребенком», — приводит слова Вяльбе «ВсеПроСпорт».

Наталья Терентьева замужем за лыжником Александром Терентьевым. Они уже воспитывают дочь Василису, которая появилась на свет 21 августа 2024 года.