Александр Большунов показал, как учит маленькую дочь кататься на лыжах

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира 28-летний российский лыжник Александр Большунов опубликовал пост в социальных сетях, в котором показал, как проводит время с семьёй.

Александр выложил фото, на котором его маленькая дочь Ева осваивает лыжи под руководством звёздного отца.

Фото: Соцсети Александра Большунова

Отметим, супругой Александра Большунова является известная российская лыжница Анна Жеребятьева (Большунова). Они сыграли свадьбу в апреле 2021 года и стали родителями в августе 2022 года. Семья Александра регулярно посещает и поддерживает его на российских соревнованиях.

Напомним, российские лыжники, как и большинство других спортсменов, не принимают участия в международных стартах из-за отстранения с 2022 года.