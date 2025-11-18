«Новость неожиданная, но я очень рад». Сорин – о второй беременности Терентьевой

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин, в группе которого тренируется олимпийская чемпионка Наталья Терентьева, прокомментировал новость о второй беременности спортсменки и заявил, что она намерена возобновить карьеру после декрета.

«Воспринял новость хорошо, позитивно. Я всегда рад, когда девушки из моей группы готовятся стать мамами. Новость неожиданная, но я был очень ей рад.

Что касается спортивной карьеры, то Наталья хочет вернуться после декрета. Сейчас и подготовка выстраивается таким образом, чтобы она как можно быстрее и более безболезненно могла снова соревноваться. У самой Натальи на этот счёт никаких сомнений нет — она сразу сказала, что хочет дальше бегать. И, как показывает практика, рождение ребёнка во многом способствует улучшению спортивных результатов», — приводит слова Сорина «Советский спорт».