Главная Лыжи Новости

Олимпийская чемпионка Алевтина Олюнина скончалась в возрасте 83 лет

Комментарии

Во вторник, 18 ноября, в возрасте 83 лет скончалась олимпийская чемпионка Саппоро 1972 года по лыжным гонкам Алевтина Олюнина после продолжительной болезни. Об этом сообщает портал государственных органов Костромской области.

Алевтина Олюнина выиграла золото зимних Олимпийских игр 1972 года в японском Саппоро в эстафете 3х5 км и серебро в индивидуальной гонке на 10 км. Она также является двукратной чемпионкой мира, девятикратной чемпионкой СССР, заслуженным мастером спорта СССР. С 1975 года спортсменка занималась преподавательской деятельностью в г. Кострома, где ежегодно проходит лыжная эстафета на призы Алевтины Олюниной.

Комментарии
