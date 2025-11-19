«Отдам всё, что у меня есть». Диггинс подтвердила, что завершит карьеру в конце сезона

Чемпионка Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс подтвердила, что сезон-2025/2026 станет для неё последним в профессиональной карьере.

«Хочу поделиться с вами, что этот год станет для меня последним в лыжных гонках! Будет непросто оставить этот спорт и команду, которые я так люблю, но в глубине души чувствую, что это правильное решение. Так рада открыть новую главу моей жизни! Лыжи подарили мне куда больше радости, испытаний, смелости и чувства общности, чем я могла себе представить. Именно поэтому хочу пройти этот последний год вместе с вами.

Для меня невероятно важно завершить этот жизненный этап в окружении семьи, друзей, команды и потрясающего сообщества болельщиков, которые поддерживали меня на каждом шагу. Много думала, как выразить, что этот спорт и все люди, с которыми он меня познакомил, значат для меня… Но правда в том, что я продолжаю плакать каждый раз, пытаясь это сделать! Я взволнована, переполнена эмоциями и горжусь той работой, которую мне удалось вести, особенно в сферах психического здоровья, доступа к зимним видам спорта и климата.

Но больше всего я испытываю благодарность. Благодарность за поддержку, которая вела меня по жизни, за объятия, веру и возможность воплощать самые смелые мечты вместе с вами. Суть жизни и гонок с открытым сердцем в том, что ты можешь так глубоко чувствовать и быть связанным с таким количеством людей. К счастью, у меня будет целый сезон, чтобы впитать всю эту любовь и сказать спасибо!

Для меня было огромной честью представлять такие потрясающие сообщества и болельщиков на мировой арене. Невероятно счастлива, что смогу сделать это в последний раз. Отдам этому сезону всё, что у меня есть, до самого финиша в Нью‑Йорке на финальных соревнованиях Stifel в Лейк‑Плэсиде. Блистайте, фанаты лыж! Нас ждёт весёлый год!» — написала Диггинс в социальных сетях.