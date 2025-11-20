Умер последний в истории чемпион мира на деревянных лыжах Магне Мюрмо

Чемпион мира 1974 года норвежский лыжник Магне Мюрмо ушёл из жизни в возрасте 82 лет, сообщает ТАСС. Спортсмен вошёл в историю лыжного спорта как последний чемпион мира на деревянных лыжах.

Первые модели более эффективных пластиковых лыж появились в начале 70-х годов XX века, к моменту проведения ЧМ-1974 в шведском Фалуне на них успело перейти большинство спортсменов. Несмотря на технологическое превосходство нового типа инвентаря, Мюрмо продолжил выступать на деревянных лыжах и смог выиграть на них гонку на 15 км, став последним таким спортсменом в истории.

До этого на Олимпиаде-1972 в японском Саппоро Мюрмо завоевал серебряную медаль в гонке на 50 км.