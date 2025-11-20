Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Умер последний в истории чемпион мира на деревянных лыжах Магне Мюрмо

Умер последний в истории чемпион мира на деревянных лыжах Магне Мюрмо
Комментарии

Чемпион мира 1974 года норвежский лыжник Магне Мюрмо ушёл из жизни в возрасте 82 лет, сообщает ТАСС. Спортсмен вошёл в историю лыжного спорта как последний чемпион мира на деревянных лыжах.

Первые модели более эффективных пластиковых лыж появились в начале 70-х годов XX века, к моменту проведения ЧМ-1974 в шведском Фалуне на них успело перейти большинство спортсменов. Несмотря на технологическое превосходство нового типа инвентаря, Мюрмо продолжил выступать на деревянных лыжах и смог выиграть на них гонку на 15 км, став последним таким спортсменом в истории.

До этого на Олимпиаде-1972 в японском Саппоро Мюрмо завоевал серебряную медаль в гонке на 50 км.

Материалы по теме
Олимпийская чемпионка Алевтина Олюнина скончалась в возрасте 83 лет
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android