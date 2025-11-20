Скидки
Лыжи Новости

«Возвращение пойдёт на пользу». Австриец Фермойлен — о недопуске россиян до Олимпиады
Австрийский лыжник Мика Фермойлен прокомментировал факт апелляции, поданной Олимпийским комитетом России (ОКР) в ответ на недопуск россиян до Олимпиады-2026.

Решение не давать россиянам права участвовать в международных турнирах даже в нейтральном статусе было принято Международным союзом лыжного спорта и сноуборда (FIS) 21 октября.

«Конечно, слышал об апелляции России в CAS, но не так много знаю о подобных процессах. Возможно, Россия занимает сильную позицию и у неё есть шансы. Единственное, понимаю, что время точно не на российской стороне. Итоговое решение может потребовать достаточно времени, а у России его просто нет.

Если Россия всё же будет допущена, не верю, что европейцы устроят какой-то массовый бойкот. Гораздо проще пообещать отказаться выступать с русскими, чем реально сделать это. Возможно, несколько лыжников действительно так поступят, но только не большинство. В таких условиях это совсем нереалистичный сценарий.

Большинство европейских лыжников, с которыми я общаюсь, занимают мою позицию. Они будут рады снова соревноваться с россиянами. Конечно, есть и те, кто реально против, но не буду называть их имена. Могу заверить всех поклонников лыжных гонок из России, что это очень небольшое количество людей. Большая часть считает, что возвращение россиян пойдет на пользу нашему виду спорта. Несмотря на это, политическую ситуацию в мире мы тоже хорошо понимаем», — приводит слова Фермойлена Sport24.

