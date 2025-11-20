Скидки
Лыжи

Олимпийскую чемпионку Алевтину Олюнину похоронят 22 ноября

Олимпийскую чемпионку Алевтину Олюнину похоронят 22 ноября
Олимпийскую чемпионку 1972 года в Саппоро по лыжным гонкам Алевтину Олюнину, ушедшую из жизни 18 ноября, похоронят в субботу, 22 ноября, в Костромской области. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

«Отпевание и похороны пройдут 22 ноября», – приводит слова Вяльбе ТАСС.

Алевтина Олюнина выиграла золото зимних Олимпийских игр 1972 года в японском Саппоро в эстафете 3х5 км и серебро в индивидуальной гонке на 10 км. Она также является двукратной чемпионкой мира, девятикратной чемпионкой СССР, заслуженным мастером спорта СССР. С 1975 года спортсменка занималась преподавательской деятельностью в Костроме, где ежегодно проходит лыжная эстафета на призы Алевтины Олюниной.

