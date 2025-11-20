Савелий Коростелёв выиграл 10 км классикой на «Хибинской гонке»

Действующий обладатель Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв, представляющий Татарстан, победил на дистанции 10 км классическим стилем на Всероссийских соревнованиях «Хибинская гонка», которые проходят в городе Кировск Мурманской области. Спортсмен завершил дистанцию за 25 минут 40 секунд.

Второе место в лыжном забеге занял ещё один представитель Татарстана Сергей Ардашев, показавший результат 25.46,1. Тройку призёров замкнул Илья Семиков из Республики Коми, его время по итогам гонки составило 26.02,1.

Всероссийские соревнования «Хибинская гонка — 2025» завершатся 23 ноября.