Гончарова выиграла гонку на 5 км классикой в Кировске, Дарья Непряева не вошла в топ-3

21-летняя российская лыжница Карина Гончарова, представляющая Тюменскую область, стала победительницей гонки на 5 км классическим стилем в рамках всероссийских соревнований «Хибинская гонка», которые проходят с 19 по 23 ноября в Кировске.
Гончарова преодолела дистанцию за 15.05,9. Второй к финишу пришла Лидия Горбунова. Тройку призёров замкнула Алиса Жамбалова.
Лыжные гонки. «Хибинская гонка», Кировск. Женщины. Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 5 км:
1. Карина Гончарова — 15.05,9.
2. Лидия Горбунова +1,4.
3. Алиса Жамбалова +4,0.
4. Дарья Непряева +5,2.
5. Екатерина Никитина + 5,3.
6. Алина Пеклецова +5,4.