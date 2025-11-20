Скидки
Йоханнес Клебо заявил, что планирует соревноваться минимум до 2030 года

Йоханнес Клебо заявил, что планирует соревноваться минимум до 2030 года
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что намерен выступить на Олимпийских играх – 2030, которые пройдут во Французских Альпах. Клебо сейчас 29 лет.

– Изначально мы с дедушкой составили план до 2025 года. Теперь мы продлили его до 2030 года.

– Почему именно план на пять лет?
– Пять лет до следующей Олимпиады, — приводит слова Клебо Langrenn.

Отметим, из пяти золотых медалей с Олимпиады у Клебо две личные – за спринтерские гонки. Лучшим достижением Йоханнеса на Олимпиадах в дистанционных гонках является бронза ОИ-2022 за гонку с раздельным стартом на 15 км классическим стилем.

