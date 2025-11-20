Клебо признал, что ему будет всё сложнее удерживать доминацию в спринтерских гонках

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо считает, что в ближайшие пять лет ему нужно будет усиленнее тренироваться, чтобы поддерживать поднятый им уровень доминации в спринтерских гонках.

«Спринт – это то, что у меня хорошо получалось на протяжении многих лет, но, основываясь на опыте других, возможно, придётся приложить больше усилий, чтобы сохранить этот уровень. Быстрые мышечные волокна – это то, что меня привлекает, хочу поддерживать это», — приводит слова Клебо Langrenn.

Клебо не проигрывает в личных спринтерских гонках на чемпионатах мира с 2019 года, на Олимпиадах — с 2018-го.