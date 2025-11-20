Ступак: возвращаясь в реальность, понимаю, моя жизнь уникальна, я счастливейший человек

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Юлия Ступак поделилась с фанатами тем, как отгоняет от себя печальные мысли.

«Значит, ситуация следующая: в связи с некоторыми событиями я тут хотела начать грустить и погружаться в печаль… Но пять минут назад поняла, что не имею права это делать. Хотя никогда не убегаю от эмоций своих, но тут прямо захотелось себя одёрнуть. Да, есть проблема, но она решаема. Да и жизнь-то кипит, по-своему. Жизнь такая яркая и прекрасная. Поэтому оставляем проблемы и идём замечать прекрасное.

Иногда кажется, что в моей жизни происходит всё то же самое, что и у всех. Что есть проблемы и много ответственности… А потом возвращаюсь в реальность и понимаю, что моя жизнь уникальна, что я счастливейший человек, если хотя бы чуть-чуть сместить фокус внимания с отрицательного на положительное, она в ту же секунду начинает играть новыми красками», — написала Ступак на своей странице в соцсети.