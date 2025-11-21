«Разочаровался в олимпийском движении в 2018 году». Краснов — о недопуске россиян до ОИ

Российский лыжник, призёр этапов Кубка мира и чемпион России по лыжероллерам Андрей Краснов рассказал, что разочаровался в олимпийском движении после недопуска ряда российских спортсменов до Олимпиады-2018.

— У вас был опыт выступлений на Кубке мира и подиумы, но не было Олимпиады. Чаще всего мы слышим, что это главная цель спортсменов чуть ли не с детства. У вас так же было?

— У меня был длинный путь трансформации мнения об Играх. В детстве, конечно, я мечтал поехать туда. Нам рассказывали про Олимпиаду как про что-то грандиозное. Ближе к 18 годам я начал активно смотреть лыжные гонки, и у меня возникал определённый диссонанс. Я не понимал, чем Кубок мира, чемпионат мира отличаются от Олимпиады. Бегут те же самые спортсмены. И вот к совершеннолетию ко мне пришло осознание, что для меня важна спортивная составляющая, а не то, Олимпиада это или Кубок мира.

Я разочаровался в олимпийском движении в 2018 году, когда не допустили моих старших товарищей. Я видел, как по ним это ударило. И я до сих пор не понимаю, с чем тогда был связан недопуск. Ощущение, что ни с чем. Почему Серёгу Устюгова не пустили на Олимпиаду в 2018-м, а в 2022-м не было никаких проблем? И такие вопросы про многих у меня всё ещё стоят в голове. Да, в моей карьере не случилось Олимпиады или чемпионата мира, но зато был Кубок мира. И это был крутой опыт. Поэтому мне так жаль ребят, у которых этого пока не было в карьере, — приводит слова Краснова Sport24.