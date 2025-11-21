Анастасия Фалеева выиграла спринт на соревнованиях «Хибинская гонка»

Лыжница Анастасия Фалеева одержала победу спринт на всероссийских соревнованиях «Хибинская гонка» в Кировске. Она преодолела дистанцию за 4.13,71.

Второй стала Алёна Баранова, отстав от лидера на 0,01. Тройку сильнейших замкнула Ольга Сергеева (+0,51).

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Хибинская гонка». Спринт классикой, женщины:

Анастасия Фалеева — 4.13,71. Алёна Баранова — отставание 0,01. Ольга Сергеева +0,51. Анастасия Кириллова +1,36. Елизавета Маслакова +2,24. Милена Габушева +21,54.

Ранее Карина Гончарова стала победительницей гонки на 5 км классическим стилем в рамках всероссийских соревнований «Хибинская гонка».