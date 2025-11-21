Скидки
Лыжи

Анастасия Фалеева выиграла спринт на соревнованиях «Хибинская гонка»

Лыжница Анастасия Фалеева одержала победу спринт на всероссийских соревнованиях «Хибинская гонка» в Кировске. Она преодолела дистанцию за 4.13,71.

Второй стала Алёна Баранова, отстав от лидера на 0,01. Тройку сильнейших замкнула Ольга Сергеева (+0,51).

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Хибинская гонка». Спринт классикой, женщины:

  1. Анастасия Фалеева — 4.13,71.
  2. Алёна Баранова — отставание 0,01.
  3. Ольга Сергеева +0,51.
  4. Анастасия Кириллова +1,36.
  5. Елизавета Маслакова +2,24.
  6. Милена Габушева +21,54.

Ранее Карина Гончарова стала победительницей гонки на 5 км классическим стилем в рамках всероссийских соревнований «Хибинская гонка».

