Анастасия Фалеева выиграла спринт на соревнованиях «Хибинская гонка»
Лыжница Анастасия Фалеева одержала победу спринт на всероссийских соревнованиях «Хибинская гонка» в Кировске. Она преодолела дистанцию за 4.13,71.
Второй стала Алёна Баранова, отстав от лидера на 0,01. Тройку сильнейших замкнула Ольга Сергеева (+0,51).
Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Хибинская гонка». Спринт классикой, женщины:
- Анастасия Фалеева — 4.13,71.
- Алёна Баранова — отставание 0,01.
- Ольга Сергеева +0,51.
- Анастасия Кириллова +1,36.
- Елизавета Маслакова +2,24.
- Милена Габушева +21,54.
Ранее Карина Гончарова стала победительницей гонки на 5 км классическим стилем в рамках всероссийских соревнований «Хибинская гонка».
