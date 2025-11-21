Скидки
Александр Терентьев выиграл спринт на соревнованиях «Хибинская горка», Большунов — пятый

Александр Терентьев выиграл спринт на соревнованиях «Хибинская горка», Большунов — пятый

Комментарии
Комментарии

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине – 2022 российский лыжник Александр Терентьев стал победителем спринта классическим стилем на Всероссийских соревнованиях «Хибинская горка» в Кировске. Он преодолел дистанцию за 3.37,53.

Вторым стал Сергей Забалуев, отстав от лидера на 0,36. Тройку лидеров замкнул Иван Горбунов (+0,47). Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов занял пятое место (+1,50).

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Хибинская гонка». Спринт классикой, мужчины:

  1. Александр Терентьев — 3.37,53.
  2. Сергей Забалуев — отставание 0,36.
  3. Иван Горбунов +0,47.
  4. Константин Тиунов +0,47.
  5. Александр Большунов +1,50.
  6. Владислав Осипов +20,90.
