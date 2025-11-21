Скидки
Джессика Диггинс рассказала о подготовке к последним в карьере Олимпийским играм

Чемпионка Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс рассказала, как будет готовиться к Олимпиаде-2026 в Италии. Ранее она сообщила, что сезон-2025/2026 станет последним в её карьере.

«Подготовка та же самая, речь идёт лишь об адаптации пиковой интенсивности тренировок к Олимпийским играм. Но суть подготовки не изменилась, это хорошо. Если мы нашли работающий метод, это прекрасно. Особенно с учётом того, что это мой последний год. Подумала: «Зачем всё менять сейчас?»

Знание того, что это мои последние Олимпийские игры, даёт мне свободу и позволяет в полной мере насладиться ими. Хотя очень хорошо знаю трассу, часть её буквально перевернута с ног на голову, многое изменилось. Всему приходится учиться понемногу заново», — приводит слова Диггинс Nordic Magazine.

