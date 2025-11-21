Скидки
«Пробежать 100 миль». Диггинс поделилась планами после завершения карьеры в 2026 году

Чемпионка Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс рассказала, чем планирует заниматься после завершения соревновательной карьеры. Сезон-2025/2026 станет для американки последним.

«Одно из моих самых горячих стремлений — продолжать быть вдохновляющим примером для подражания. По-прежнему хочу продолжать быть послом в области психического здоровья. Хочу и дальше бросать себе вызов. Моя давняя мечта — пробежать 100 миль (около 160 км. — Прим. «Чемпионата»).

Вижу себя и тренером, особенно молодых. Передавать им радость катания на лыжах, помогать создавать незабываемые воспоминания», — приводит слова Диггинс Nordic Magazine.

